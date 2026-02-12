ترتيبات نوم غير تقليدية… تفاصيل لافتة عن الحياة الخاصة لويليام وكيت في قصر كنسينغتون

على الرغم من حرص الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون على إبقاء حياتهما العائلية بعيداً عن الأضواء، كشفت تقارير بريطانية عن جانب غير مألوف في ترتيبات إقامتهما داخل قصر كنسينغتون.

فبحسب مخطط الشقة رقم A 1 في القصر، لا ينام أمير وأميرة ويلز في غرفة نوم علوية كما جرت العادة لدى معظم الأزواج، بل كانا يستخدمان غرفة رئيسية تقع في الطابق الأرضي من الشقة الفسيحة.

وتُعد الشقة، التي كانت سابقاً مقر إقامة الأميرة مارغريت، من أبرز الوحدات السكنية في القصر، إذ تضم 20 غرفة موزّعة على أربعة طوابق، إلى جانب مصعد خاص، وصالة رياضية، وتسع غرف مخصصة للموظفين.

ورغم بساطة التفاصيل، أثارت هذه المعلومة فضول المتابعين، في ظل الاهتمام الدائم بأي جانب من جوانب الحياة اليومية للعائلة المالكة البريطانية، ولا سيما حياة ويليام وكيت مع أطفالهما الثلاثة: الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس.