قبل عيد الحب بيوم… "عيد الصديقات" أو Galentine’s Day يكتسح العالم ويغيّر قواعد الاحتفال بالحب

قبل 24 ساعة من عيد الحب، يلفت يوم Galentine’s Day الأنظار مجددًا في 13 شباط 2026، بوصفه مناسبة مخصّصة للاحتفال بالصديقات والعلاقات النسائية الداعمة، بعيدًا عن الطابع الرومانسي التقليدي لعيد العشاق.



ويُحتفل بـ"يوم غالنتاين" سنويًا في 13 شباط، ليكون مساحة لتكريم الصديقات اللواتي يشكّلن شبكة الدعم العاطفي والاجتماعي في حياة النساء، في ظاهرة اجتماعية باتت تنتشر عالميًا تحت شعار "نساء يحتفلن بالنساء".



من مسلسل إلى ظاهرة عالمية



ويعود أصل هذه المناسبة إلى المسلسل الأميركي الشهير Parks and Recreation، حيث ابتكرت الشخصية المحبوبة Leslie Knope هذا اليوم داخل أحداث العمل.



وقد خُصّصت إحدى حلقات الموسم الثاني للاحتفال بهذا التقليد، حيث تجمع ليزلي صديقاتها وزميلاتها على فطور مليء بالوافل والهدايا، لتحتفل بمتعة الصداقة النسائية وقيمتها في الحياة اليومية.



وما بدأ كمناسبة خيالية داخل مسلسل، تحوّل سريعًا إلى ظاهرة اجتماعية حقيقية، وانتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة ثم في دول أخرى حول العالم.



كيف أصبح "غالنتاين" مناسبة تجارية أيضًا؟



مع تزايد شعبية اليوم، بدأت الشركات والمتاجر باستغلال المناسبة عبر عروض خاصة، مثل:



- حسومات على جلسات المنتجعات الجماعية،



- عروض الفطور والغداء،



- Happy Hours وحسومات في المطاعم مخصّصة للمجموعات النسائية.



ويرى متابعون أن "يوم غالنتاين" سدّ فجوة في سوق عيد الحب، لا سيما لدى النساء غير المرتبطات، اللواتي كن يشعرن بأن الاحتفال التقليدي يركّز فقط على العلاقات العاطفية.



يوم للاعتراف بفضل الصديقات



ويشبّه كثيرون "غالنتاين" بـ"Friendsgiving" (عيد الشكر مع الأصدقاء)، إذ يهدف إلى الاعتراف بالدور الحقيقي الذي تلعبه الصديقات في حياة النساء، وتوجيه الشكر لهن على الدعم والوفاء والمساندة والضحك المشترك.



أما ليزلي كنوب، صاحبة الفكرة داخل المسلسل، فتلخّص روح المناسبة بعبارتها الشهيرة: "في 13 شباط من كل عام، أنا وصديقاتي نترك الأزواج والأحبّة في المنزل، ونخرج لنتناول الفطور معًا… سيدات يحتفلن بالسيدات. يشبه مهرجانًا نسائيًا صغيرًا، ولكن من دون التوتر… ومع الكثير من الفريتاتا!".



وهكذا، يرسّخ "يوم غالنتاين" في 2026 حضوره كاحتفال عصري يضع الصداقة النسائية في الواجهة، قبل أن يبدأ سباق الورود والهدايا في عيد الحب بيوم واحد فقط.