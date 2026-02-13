الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
14
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل عيد الحب بيوم… "عيد الصديقات" أو Galentine’s Day يكتسح العالم ويغيّر قواعد الاحتفال بالحب
منوعات
2026-02-13 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبل عيد الحب بيوم… "عيد الصديقات" أو Galentine’s Day يكتسح العالم ويغيّر قواعد الاحتفال بالحب
قبل 24 ساعة من عيد الحب، يلفت يوم Galentine’s Day الأنظار مجددًا في 13 شباط 2026، بوصفه مناسبة مخصّصة للاحتفال بالصديقات والعلاقات النسائية الداعمة، بعيدًا عن الطابع الرومانسي التقليدي لعيد العشاق.
ويُحتفل بـ"يوم غالنتاين" سنويًا في 13 شباط، ليكون مساحة لتكريم الصديقات اللواتي يشكّلن شبكة الدعم العاطفي والاجتماعي في حياة النساء، في ظاهرة اجتماعية باتت تنتشر عالميًا تحت شعار "نساء يحتفلن بالنساء".
من مسلسل إلى ظاهرة عالمية
ويعود أصل هذه المناسبة إلى المسلسل الأميركي الشهير Parks and Recreation، حيث ابتكرت الشخصية المحبوبة Leslie Knope هذا اليوم داخل أحداث العمل.
وقد خُصّصت إحدى حلقات الموسم الثاني للاحتفال بهذا التقليد، حيث تجمع ليزلي صديقاتها وزميلاتها على فطور مليء بالوافل والهدايا، لتحتفل بمتعة الصداقة النسائية وقيمتها في الحياة اليومية.
وما بدأ كمناسبة خيالية داخل مسلسل، تحوّل سريعًا إلى ظاهرة اجتماعية حقيقية، وانتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة ثم في دول أخرى حول العالم.
كيف أصبح "غالنتاين" مناسبة تجارية أيضًا؟
مع تزايد شعبية اليوم، بدأت الشركات والمتاجر باستغلال المناسبة عبر عروض خاصة، مثل:
- حسومات على جلسات المنتجعات الجماعية،
- عروض الفطور والغداء،
- Happy Hours وحسومات في المطاعم مخصّصة للمجموعات النسائية.
ويرى متابعون أن "يوم غالنتاين" سدّ فجوة في سوق عيد الحب، لا سيما لدى النساء غير المرتبطات، اللواتي كن يشعرن بأن الاحتفال التقليدي يركّز فقط على العلاقات العاطفية.
يوم للاعتراف بفضل الصديقات
ويشبّه كثيرون "غالنتاين" بـ"Friendsgiving" (عيد الشكر مع الأصدقاء)، إذ يهدف إلى الاعتراف بالدور الحقيقي الذي تلعبه الصديقات في حياة النساء، وتوجيه الشكر لهن على الدعم والوفاء والمساندة والضحك المشترك.
أما ليزلي كنوب، صاحبة الفكرة داخل المسلسل، فتلخّص روح المناسبة بعبارتها الشهيرة: "في 13 شباط من كل عام، أنا وصديقاتي نترك الأزواج والأحبّة في المنزل، ونخرج لنتناول الفطور معًا… سيدات يحتفلن بالسيدات. يشبه مهرجانًا نسائيًا صغيرًا، ولكن من دون التوتر… ومع الكثير من الفريتاتا!".
وهكذا، يرسّخ "يوم غالنتاين" في 2026 حضوره كاحتفال عصري يضع الصداقة النسائية في الواجهة، قبل أن يبدأ سباق الورود والهدايا في عيد الحب بيوم واحد فقط.
المصدر
منوعات
بيوم…
"عيد
الصديقات"
Galentine’s
يكتسح
العالم
ويغيّر
قواعد
الاحتفال
بالحب
التالي
رفات عمرها 11 ألف سنة تفاجئ العلماء... هذا ما تم اكتشافه في إنكلترا!
ترتيبات نوم غير تقليدية… تفاصيل لافتة عن الحياة الخاصة لويليام وكيت في قصر كنسينغتون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-20
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
فنّ
2026-01-20
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
0
أخبار دولية
2026-01-20
ماكرون يتحدث في منتدى دافوس عن "التحول نحو عالم بلا قواعد"
أخبار دولية
2026-01-20
ماكرون يتحدث في منتدى دافوس عن "التحول نحو عالم بلا قواعد"
0
منوعات
2025-12-03
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
منوعات
2025-12-03
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
0
أخبار دولية
2025-12-23
البابا لاوون يدعو إلى هدنة عالمية ليوم واحد لمناسبة عيد الميلاد
أخبار دولية
2025-12-23
البابا لاوون يدعو إلى هدنة عالمية ليوم واحد لمناسبة عيد الميلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:20
قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!
منوعات
10:20
قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!
0
منوعات
07:58
رفات عمرها 11 ألف سنة تفاجئ العلماء... هذا ما تم اكتشافه في إنكلترا!
منوعات
07:58
رفات عمرها 11 ألف سنة تفاجئ العلماء... هذا ما تم اكتشافه في إنكلترا!
0
منوعات
15:02
ترتيبات نوم غير تقليدية… تفاصيل لافتة عن الحياة الخاصة لويليام وكيت في قصر كنسينغتون
منوعات
15:02
ترتيبات نوم غير تقليدية… تفاصيل لافتة عن الحياة الخاصة لويليام وكيت في قصر كنسينغتون
0
منوعات
2026-02-11
رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!
منوعات
2026-02-11
رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-25
العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان
أخبار دولية
2025-11-25
العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان
0
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
0
أخبار لبنان
08:10
مصرف لبنان: اجتماعات في فرنسا ضمن تحقيقات مالية وجهود لاستعادة الأصول وتعزيز المساءلة
أخبار لبنان
08:10
مصرف لبنان: اجتماعات في فرنسا ضمن تحقيقات مالية وجهود لاستعادة الأصول وتعزيز المساءلة
0
أخبار لبنان
2025-10-24
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
أخبار لبنان
2025-10-24
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
0
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
2
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
3
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
6
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
7
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
8
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More