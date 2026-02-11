رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!

انتهت رحلة أحد ركاب شركة "يونايتد إيرلاينز" في بلدٍ غير الذي كان يقصده، بعدما صعد عن طريق الخطأ إلى الطائرة الخطأ.

وكان الراكب يخطط للسفر من لوس أنجلوس إلى ماناغوا في نيكاراغوا، مع توقّف في هيوستن، إلا أنه فوجئ لاحقاً بوصوله إلى طوكيو بدلاً من وجهته الأصلية، وفق تقارير إعلامية متعدّدة.

وأكد متحدث باسم الشركة الحادثة، موضحاً أن يونايتد تواصلت مع المطار لمعرفة كيفية وقوع الخطأ، كما اعتذرت للراكب وعرضت عليه تعويضات على شكل أرصدة سفر واسترداد تكاليف.

وبحسب التفاصيل، اكتشف الراكب الأمر خلال الرحلة عندما لاحظ أن زمن الطيران تجاوز ست ساعات، في حين أن الرحلة إلى هيوستن تستغرق عادةً نحو ثلاث ساعات فقط. وعند وصوله إلى مطار هانيدا في طوكيو، أمضى ليلتين في أحد الفنادق ريثما أعادت الشركة ترتيب خط سيره إلى وجهته الصحيحة.

وأشارت تقارير إلى أن الشركة عرضت في البداية تعويضاً بقيمة 300 دولار كرصيد سفر، قبل أن ترفع العرض لاحقاً إلى 1000 دولار.