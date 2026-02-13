رفات عمرها 11 ألف سنة تفاجئ العلماء... هذا ما تم اكتشافه في إنكلترا!

كشفت دراسة جديدة أن أقدم إنسان عُثر عليه في شمال بريطانيا كان طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، عُثر على رفات يعود تاريخها إلى 11 ألف سنة في كهف هينينغ وود العظمي في غريت أورسويك، كمبريا، عام 2023.



وفي البداية، رجّح العلماء أن الرفات القديمة تعود لرجل لكن خبراء من جامعة لانكشاير تمكنوا من استخلاص كمية كافية من الحمض النووي من العظام لتحديد هوية صاحبها الحقيقي.



ووفقًا للتحليل، فإن الرفات تعود لطفلة يتراوح عمرها بين سنتين ونصف وثلاث سنوات ونصف وأطلق الفريق عليها اسم "فتاة أورسويك".



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ريك بيترسون: "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تحديد عمر طفلة بدقة متناهية، والتأكد من أن الرفات تعود لأنثى".



وعلى الرغم من العثور على بقايا بشرية أقدم في جنوب إنكلترا وويلز، ولكن يُعدّ هذا الاكتشاف الأقدم حيث بدأ عالم الآثار المحلي مارتن ستابلز التنقيب في الموقع عام ٢٠١٦.



وعُثر في الإجمال على 8 جثث بشرية في الكهف، يعود تاريخ البقية منها إلى العصر البرونزي أو العصر الحجري الحديث.



وكانت هذه الطفلة من أوائل البشر الذين عادوا إلى بريطانيا بعد العصر الجليدي الأخير، حين غطى الجليد حوالي 30% من مساحة اليابسة في العالم.