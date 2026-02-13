قصة مفجعة... رحلة طويلة مع مرض نادر عاشها هذا الرجل وهذا مصيره!

شُخِّص جون أندروز بسرطان الغدة الكظرية في نيسان 2023، وعلى الرغم من دخوله في مرحلة التعافي بعد أشهر من العام نفسه، أُبلغ الرجل الستيني أن المرض قد انتشر إلى دماغه وأصبح في مراحله الأخيرة.



وعلى عكس العديد من أنواع السرطان الأخرى، لا يزال الأطباء غير متأكدين تمامًا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الكظرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ندرته الشديدة.



ويُعتقد أن المرض يتطور عندما يتعرض الحمض النووي لخلايا الغدة لتغير غير صحي ويبدأ بالتكاثر كما هو الحال مع أنواع السرطان الأخرى.



وفي حالة جون، عاد السرطان بعد أن دخل في مرحلة التعافي، وهذه المرة أصاب دماغه، ما أدى إلى وفاته.



وهذا النوع من الأورام، المعروف بالأورام الثانوية، أكثر عرضة للنمو مجددًا بعد العلاج.



وتختلف الأعراض باختلاف الجزء المصاب من الدماغ، ولكنها تشمل عادةً الصداع، والغثيان، والنعاس، والضعف التدريجي أو الشلل في أحد جانبي الجسم، وتغيرات عقلية أو سلوكية.



ولا تزال أسباب معظم أورام الدماغ مجهولة، ولكن العلاج الإشعاعي قد يزيد من خطر الإصابة بها.