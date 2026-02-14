الأخبار
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
منوعات
2026-02-14 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
في الرابع عشر من شباط من كل عام، يحتفل ملايين الأشخاص حول العالم بعيد الحب، حيث يتبادل العشّاق الهدايا والورود والرسائل العاطفية، وتمتلئ الأسواق بالورود الحمراء وبطاقات المعايدة والهدايا الخاصة بهذه المناسبة.
لكن خلف هذا الاحتفال الرومانسي العالمي، تختبئ قصة تاريخية تعود إلى روما القديمة، بطلها رجل دين تحوّل لاحقًا إلى رمز للتضحية والحب.
من هو القديس فالنتاين؟
و لا توجد حتى اليوم رواية تاريخية واحدة مؤكَّدة عن حياة القديس فالنتاين، إذ تختلف قصته من منطقة إلى أخرى.
غير أنّ الرواية الأكثر تداولًا تشير إلى أنّ فالنتاين كان كاهنًا مسيحيًا يزوّج العشّاق سرًا وفق الطقوس الكنسية، في فترة كانت فيها المسيحية محظورة داخل الإمبراطورية الرومانية.
وبسبب ممارسة هذا السر الديني، اعتقلته السلطات الرومانية وحاكمته ثم حكمت عليه بالإعدام. ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بالحُب والعشّاق، واعتُبر "شهيد الحب" لأنه ضحّى بحياته دفاعًا عن حق العشّاق في الزواج.
وبحسب رواية تاريخية أخرى شائعة، فقد كان القديس فالنتاين كاهنًا عاش في روما خلال القرن الثالث الميلادي، في عهد الإمبراطور كلوديوس الثاني.
وتقول الأسطورة إن الإمبراطور كان يسعى إلى تكوين جيش أقوى، وكان يعتقد أن الجنود غير المتزوجين أكثر التزامًا بالحرب وأقل ارتباطًا بالمسؤوليات العائلية، لذلك أصدر قرارًا يمنع زواج الجنود الشباب.
غير أن فالنتاين عارض هذا القرار، وواصل سرًّا إقامة مراسم الزواج للأزواج المسيحيين الذين كانوا يرغبون في الارتباط، معتبرًا أن الحب نعمة إلهية، وأن منع الناس من الزواج أمر غير عادل.
وتذكر الروايات أن الإمبراطور كلوديوس الثاني، عندما علم بالأمر، أمر باعتقال فالنتاين بتهمة مخالفة الأوامر الإمبراطورية والتمرّد عليها.
وبعد احتجازه في السجن، صدر بحقه حكم بالإعدام، ليصبح لاحقًا رمزًا للشجاعة والإخلاص والتضحية في سبيل الحب، وهي المعاني التي ارتبطت باسمه عبر القرون.
أول رسالة "عيد حب" في التاريخ
وتشير إحدى أشهر الروايات المرتبطة بقصة فالنتاين إلى أنه، خلال فترة سجنه، نشأت علاقة إنسانية خاصة بينه وبين ابنة السجّان.
وقبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، كتب لها رسالة وداع وقّعها بعبارة: "Your Valentine" – "فالنتاين الخاص بك".
ويُعتقد أن هذه الرسالة شكّلت أول رسالة حب في التاريخ، وألهمت لاحقًا تقليد تبادل بطاقات وعبارات عيد الحب.
كيف أصبح 14 شباط يومًا رسميًا لعيد الحب؟
بعد قرون من وفاة فالنتاين، قام البابا غيلازيوس الأول بإقرار يوم 14 شباط رسميًا مناسبة لتكريم القديس فالنتاين.
ومع مرور الوقت، اندمج هذا التاريخ مع التقاليد الرومانسية في أوروبا، وساهم الكتّاب والشعراء في العصور الوسطى في ترسيخ صورة 14 شباط باعتباره يومًا مخصصًا للحب والمودّة.
ومع انتشار هذه الفكرة ثقافيًا، تحوّل اليوم تدريجيًا إلى مناسبة عالمية.
كيف يُحتفل بعيد الحب اليوم؟
في الوقت الحاضر، يركّز عيد الحب على التعبير عن المشاعر من خلال الهدايا، والرسائل، والخروج في مواعيد رومانسية، وتبادل الشوكولا والورود، إضافة إلى مشاركة العبارات العاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يعد الاحتفال مقتصرًا على الأزواج فقط، إذ بات كثيرون يستغلون المناسبة للتعبير عن محبتهم وتقديرهم للأصدقاء وأفراد العائلة أيضًا.
ورغم استمرار الجدل بين المؤرخين حول بعض تفاصيل قصة فالنتاين، فإن اسمه ما زال حتى اليوم رمزًا عالميًا للحب والتعاطف والتضحية، في مناسبة تجمع بين أسطورة قديمة وطقوس حديثة، جعلت من 14 شباط واحدًا من أكثر الأيام احتفالًا بالحب حول العالم.
