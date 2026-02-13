الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عانت من آلام الظهر المبرحة وواجهت تشخيصًا خاطئًا... مفاجأة صادمة بانتظار هذه السيدة!

منوعات
2026-02-13 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عانت من آلام الظهر المبرحة وواجهت تشخيصًا خاطئًا... مفاجأة صادمة بانتظار هذه السيدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عانت من آلام الظهر المبرحة وواجهت تشخيصًا خاطئًا... مفاجأة صادمة بانتظار هذه السيدة!

بدأت غابرييل ألتوفت من نورفولك، تعاني من آلام مبرحة في أسفل الظهر في تشرين الثاني 2025، ولكنها ظنت أن المشكلة تكمن في المرتبة، لكنها تفاجأت لاحقا بالسبب الحقيقي.

وكانت السيدة ألتوفت تعاني أيضًا من إرهاق شديد وضيق في التنفس، وبعد فشل المسكنات في تخفيف الألم، زارت طبيبها العام الذي اعتبر الألم مجرد إصابة.

وعلى الرغم من إجراء فحوصات الدم، ادعت السيدة ألتوفت أن الأطباء لم يلاحظوا أي خلل عندما أظهرت نتائج فحص تعداد خلايا الدم البيضاء انخفاضًا، وهو مؤشر واضح على الإصابة بسرطانات الدم، بما في ذلك سرطان الدم النخاعي الحاد.

وفي وقت لاحق من الشهر، كانت تستمتع ألتوفت بإجازتها في منزلها ولكنها عانت فجأة من ألم شديد لدرجة أنها لم تعد قادرة على الحركة، وزارت الطبيب مرة أخرى وقال لها أنها مجرد عدوى.

وبعد عودتها إلى الطبيب لموعد منفصل مع اختصاصي أمراض النساء، أُحيلت السيدة ألتوفت لإجراء المزيد من فحوصات الدم وفي اليوم التالي، طُلب منها التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ.

وأخبرها الطبيب بتشخيص صادم، ابيضاض الدم النخاعي الحاد، وهو نوع شرس من سرطان الدم وتشمل أعراضه الإرهاق، الحمى، التهابات متكررة، سهولة الإصابة بالكدمات، فقدان الوزن وضيق التنفس.

وبدأت السيدة ألتوفت بتلقي علاج كيميائي مكثف في 28 كانون الأول، حيث ستخضع لجولتين على الأقل، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

آخر الأخبار

منوعات

الظهر

المبرحة

وواجهت

تشخيصًا

خاطئًا...

مفاجأة

صادمة

بانتظار

السيدة!

"لم أكن أعلم أنني أُصبت بجلطة دماغية"... تجربة صحية صادمة بانتظار هذا الرجل والمفاجأة كانت بالأعراض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-22

ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"

LBCI
منوعات
2025-12-04

عانت من دوار شديد وتناولت مضادات اكتئاب... تشخيص طبي خاطئ يودي بحياة امرأة وهذه قصتها!

LBCI
منوعات
14:00

"لم أكن أعلم أنني أُصبت بجلطة دماغية"... تجربة صحية صادمة بانتظار هذا الرجل والمفاجأة كانت بالأعراض!

LBCI
فنّ
2026-01-23

ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

"لم أكن أعلم أنني أُصبت بجلطة دماغية"... تجربة صحية صادمة بانتظار هذا الرجل والمفاجأة كانت بالأعراض!

LBCI
منوعات
12:00

قصة مفجعة... رحلة طويلة مع مرض نادر عاشها هذا الرجل وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
10:20

قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!

LBCI
منوعات
07:58

رفات عمرها 11 ألف سنة تفاجئ العلماء... هذا ما تم اكتشافه في إنكلترا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-01

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-08

الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ شنّ غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

LBCI
منوعات
2026-02-11

بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-25

الحاج حسن: السياسات القائمة ستوصل إلى المزيد من التنازلات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:38

سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط

LBCI
أخبار دولية
13:33

مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

LBCI
رياضة
13:31

الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:17

بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

LBCI
حال الطقس
05:17

ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
05:31

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

LBCI
اقتصاد
02:51

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:56

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

LBCI
أمن وقضاء
02:40

قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More