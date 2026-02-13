الأخبار
عانت من آلام الظهر المبرحة وواجهت تشخيصًا خاطئًا... مفاجأة صادمة بانتظار هذه السيدة!
منوعات
2026-02-13 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عانت من آلام الظهر المبرحة وواجهت تشخيصًا خاطئًا... مفاجأة صادمة بانتظار هذه السيدة!
بدأت غابرييل ألتوفت من نورفولك، تعاني من آلام مبرحة في أسفل الظهر في تشرين الثاني 2025، ولكنها ظنت أن المشكلة تكمن في المرتبة، لكنها تفاجأت لاحقا بالسبب الحقيقي.
وكانت السيدة ألتوفت تعاني أيضًا من إرهاق شديد وضيق في التنفس، وبعد فشل المسكنات في تخفيف الألم، زارت طبيبها العام الذي اعتبر الألم مجرد إصابة.
وعلى الرغم من إجراء فحوصات الدم، ادعت السيدة ألتوفت أن الأطباء لم يلاحظوا أي خلل عندما أظهرت نتائج فحص تعداد خلايا الدم البيضاء انخفاضًا، وهو مؤشر واضح على الإصابة بسرطانات الدم، بما في ذلك سرطان الدم النخاعي الحاد.
وفي وقت لاحق من الشهر، كانت تستمتع ألتوفت بإجازتها في منزلها ولكنها عانت فجأة من ألم شديد لدرجة أنها لم تعد قادرة على الحركة، وزارت الطبيب مرة أخرى وقال لها أنها مجرد عدوى.
وبعد عودتها إلى الطبيب لموعد منفصل مع اختصاصي أمراض النساء، أُحيلت السيدة ألتوفت لإجراء المزيد من فحوصات الدم وفي اليوم التالي، طُلب منها التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ.
وأخبرها الطبيب بتشخيص صادم، ابيضاض الدم النخاعي الحاد، وهو نوع شرس من سرطان الدم وتشمل أعراضه الإرهاق، الحمى، التهابات متكررة، سهولة الإصابة بالكدمات، فقدان الوزن وضيق التنفس.
وبدأت السيدة ألتوفت بتلقي علاج كيميائي مكثف في 28 كانون الأول، حيث ستخضع لجولتين على الأقل، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
