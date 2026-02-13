الأخبار
"لم أكن أعلم أنني أُصبت بجلطة دماغية"... تجربة صحية صادمة بانتظار هذا الرجل والمفاجأة كانت بالأعراض!

منوعات
2026-02-13 | 14:00
مشاهدات عالية
2min
"لم أكن أعلم أنني أُصبت بجلطة دماغية"... تجربة صحية صادمة بانتظار هذا الرجل والمفاجأة كانت بالأعراض!

كان غوردون روب يتجول في حديقته عندما أصيب بجلطة دماغية، لكنه لم يدرك ذلك إلا عندما ذهب إلى قسم الطوارئ في اليوم التالي.

وفي التفاصيل، لم تظهر على الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يسكن في بونيريج بميدلوثيان في اسكتلندا، أي من العلامات الدالة على الجلطة الدماغية في أيلول 2025، بل عانى من عرض نادر، إذ فقد القدرة على القراءة.

وقال روب: "كنت في الحديقة وأستمع إلى الموسيقى، وأتصفح بريدي الإلكتروني على هاتفي ولكنني شعرت وكأن الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية. رأيتها بوضوح ولكن الكلمات لم تكن تعني لي شيئًا".

واتضح أن روب كان يعاني من دون أن يعلم من نزيف دماغي، لكنه تردد في طلب الرعاية الطارئة لعدم ظهور أي من الأعراض المعتادة للسكتات الدماغية، كضعف عضلات الوجه والذراعين أو صعوبة النطق.

وقال الخبراء إن صعوبة تمييز الكلمات المكتوبة وحدها، دون أي أعراض أخرى، تصيب أقل من واحد بالمئة من الأشخاص وقت إصابتهم بالسكتة الدماغية.

وقال السيد روب لموقع "ديلي ميل" البريطاني: "أنا محظوظ للغاية، لأنني لم أكن مختلفًا عن حالتي الطبيعية، باستثناء أنني فجأة لم أعد قادرًا على قراءة الكلمات".

ويشارك السيد روب في تجربة سريرية جديدة بقيادة أكاديميين من جامعة إدنبرة، بهدف الوقاية من الجلطات الدماغية مستقبلًا.

