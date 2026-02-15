فريق قضائي خاص وتحقيق جديد... القضاء الفرنسي يعيد فتح ملفات جيفري إبستين

أعلنت النيابة العامة في باريس يوم السبت الماضي عن تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.



وأبلغت النيابة وكالة "فرانس برس" بأن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.



وسيعيدون في إطار هذا القرار فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022 بهدف "استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد"، وفق النيابة العامة.