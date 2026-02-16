استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

خرجت سيّدة تُدعى مارينا لاسيردا، من البرازيل والتي كانت من بين ضحايا جيفري إبستين، عن صمتها كاشفةً في سلسلة من الإعترافات عن معاناتها بعد دخوله إلى حياتها.

وكانت مارينا في الرابعة عشرة من عمرها فقط عندما التقت بجيفري إبستين، وذلك بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في الثامنة من عمرها، حيث عملت في ثلاث وظائف لإعالة أسرتها وهي في السنة الأولى من المرحلة الثانوية.

ولم تتردد مارينا في الإنضمام إلى دائرة إبستين بعد أن استقطبتها فتاة أخرى، مُخبرةً إياها أنها ستجني 300 دولار مقابل جلسة تدليك مدتها 30 دقيقة.

واعتقدت مارينا أن إبستين سيساعدها على تحقيق حلمها بأن تصبح راقصة باليه، لكنّه استغل في المقابل صغر سنها وعدم استقرارها الاقتصادي.

واتهمت مارينا، التي أُشير إليها بـ"الضحية القاصر رقم 1" في لائحة الاتهام الصادرة عام 2019، الأمير أندرو بـ"التجاهل التام" لمطالب الضحايا الذين يطالبونه بالسفر إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته حول ما كان يعرفه عن إبستين.

وقالت لصحيفة ديلي ميل: "إنه لا يريد العودة إلى أميركا للإجابة على هذه الأسئلة. لكن قبل ذلك، عندما كان صديقًا لجيفري إبستين، كان يأتي إلى هنا باستمرار. كان يتوسل إلى جيفري إبستين ليأتي. إنه لأمرٌ لا يُصدق عندما تنظر إلى تلك الرسائل الإلكترونية".

وكانت مارينا قد كشفت علناً في أيلول 2025 عن كونها ضحية اعتداء إبستين الجنسي، وامتلأت مذكراتها من ذلك الحين بجلسات بودكاست ومقابلات تلفزيونية مع منصات غربية في محاولة لإحداث أكبر قدر ممكن من الضجة حول سعي الناجيات لتحقيق العدالة.

وكشفت مارينا أنها شعرت ومئات الضحايا الأخريات بإحباط شديد لأن السلطات لم تُفرج إلا عن حوالي 50 في المئة من الوثائق التي بحوزتها، قائلةً: "نعلم جميعًا أنهم يحمون مصالحهم الخاصة. من الصعب علينا أن نفهم أنهم استغرقوا وقتًا طويلاً في تنقيح المعلومات وحماية أنفسهم، وليس لحمايتنا، وهو ما كنت أعتقد أنه الهدف الأساسي".

وقالت مارينا إن إبستين استدرجها للعمل لديه ثم "اغتصبها"، مضيفةً أن الفتاة أخبرتها أنهما ستضطران لخلع قميصيهما.

وروت مارينا أنها عندما وصلت إلى المكان، طلب منها إبستين خلع حمالة صدرها وسألها إن كان بإمكانه لمسها فرفضت، لكنّها اضطُرت إلى خلعها تحت الضغط بينما كان إبستين يمارس العادة السرية.

ولم تشهد مارينا قط أي عنف من إبستين، وكان "لطيفًا جدًا" معها بشأن عدم استعدادها لممارسة الجنس في سن الرابعة عشرة.

وتابعت: "أعتقد أن دافعه الأساسي كان حبه للتحدي. وعندما أدرك أنه سيواجه تحديًا، ووجد طريقة ما للتغلب عليه، كان مستعدًا لذلك. كان مستعدًا لبذل الجهد".

وكشفت مارينا أن إبستين استخدمها لتعليم الفتيات الأخريات كيفية التصرف وكيفية تحريك أجسادهنّ، مضيفةً: "كان ينزعج. كان يوبخنا بالتأكيد. لكنه لم يكن عنيفًا. لم يضربني أو أيًا من صديقاتي قط. ولهذا السبب تقول الكثير من الفتيات إنه يتمتع بشخصية جذابة، لأنه لطيف".

وانفصلت مارينا في نهاية الأمر عن دائرة إبستين، وذلك بعد شعور الأخير بالإحباط بسبب عدم قدرتها على إيجاد فتيات قاصرات أخريات لتجنيدهنّ.

ووجهت مارينا رسالة إلى المسؤولين في الولايات المتحدة، ناشدتهم فيها إلى النظر للناجيات لا كنساء بالغات بل كأطفال، مشيرةً إلى وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضية بـ"المملة" حيث قالت: "بالطبع هي مملة بالنسبة له لكنها ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالعالم أجمع. العالم بأسره متورط في هذه القضية".

المصدر