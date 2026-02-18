الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)

منوعات
2026-02-18 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة مرعبة لانهيار جليدي ضخم اجتاح منحدرًا جبليًا في منتجع كورمايور الشهير شمال إيطاليا، حيث اندفعت كتل هائلة من الثلوج بسرعة هائلة نحو عشرات المتزلجين الذين حاولوا الفرار في اللحظات الأخيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كتلة ضخمة من الثلوج والجليد وهي تتدحرج بسرعة على منحدر شديد الانحدار بالقرب من مصعد "زيروتا" في منطقة فال فيني، قبل أن تجتاح طريقها وتقتلع أشجار الصنوبر العالية.

وكان عدد كبير من المتزلجين، بينهم عائلات وأطفال، ينتظرون بالقرب من المصعد عندما لاحظوا الانهيار الجليدي يقترب منهم، حيث تحوّل فضولهم الأولي إلى حالة من الذعر مع اقتراب الكتلة الثلجية الضخمة منهم، ما دفعهم إلى محاولة الفرار، قبل أن تبتلعهم سحابة كثيفة من الثلوج.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن ما إذا كان الانهيار قد أسفر عن إصابات، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف واسعة، خاصة أنها وقعت بعد أيام قليلة فقط من حادثة مشابهة في المنتجع نفسه، أسفرت عن مقتل متزلجين اثنين.

وشاركت فرق الإنقاذ، مدعومة بطائرات مروحية ووحدات إنقاذ متخصصة وكلاب مدربة، في عمليات البحث، وسط تحذيرات متزايدة من خطر الانهيارات الجليدية في المنطقة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل ظروف جوية خطرة، بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج على طبقات غير مستقرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عالية المستوى من خطر الانهيارات، وصلت إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات، وهي تصنّف على أنها "خطرة جدًا".

كما شهدت مناطق أخرى في جبال الألب، خاصة في فرنسا، سلسلة من الانهيارات الجليدية القاتلة هذا الشتاء، أسفرت عن مقتل عدد من المتزلجين، بينهم بريطانيون، فيما تؤكد السلطات أن معظم الحوادث تقع خارج المسارات المخصصة والآمنة.

ويحذّر خبراء من أن الانهيارات الجليدية قد تحدث فجأة، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة، داعين المتزلجين إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنّب المناطق الخطرة.

وتُعد جبال الألب واحدة من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، حيث تسجل سنويًا عشرات الوفيات المرتبطة بالانهيارات الجليدية، ما يجعلها خطرًا دائمًا على عشاق الرياضات الشتوية.

منوعات

الألب:

انهيار

جليدي

يبتلع

عشرات

المتزلجين

(فيديو)

LBCI التالي
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-10

مقتل ثلاثة متزلجين في انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

مقتل شخصين في انهيارات جليدية بجبال الألب في إيطاليا

LBCI
أخبار دولية
16:18

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انهيارين جليديين بجبال الألب الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-07

مقتل ثلاثة في انهيار جليدي بإيطاليا​

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:14

حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
منوعات
06:30

في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-02-17

وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:08

جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي

LBCI
حال الطقس
2025-10-25

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-27

إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

LBCI
أخبار لبنان
16:23

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More