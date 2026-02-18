الأخبار
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
2026-02-18 | 07:09
مشاهدات عالية
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
وثّق مقطع فيديو لحظة مرعبة لانهيار جليدي ضخم اجتاح منحدرًا جبليًا في منتجع كورمايور الشهير شمال إيطاليا، حيث اندفعت كتل هائلة من الثلوج بسرعة هائلة نحو عشرات المتزلجين الذين حاولوا الفرار في اللحظات الأخيرة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كتلة ضخمة من الثلوج والجليد وهي تتدحرج بسرعة على منحدر شديد الانحدار بالقرب من مصعد "زيروتا" في منطقة فال فيني، قبل أن تجتاح طريقها وتقتلع أشجار الصنوبر العالية.
وكان عدد كبير من المتزلجين، بينهم عائلات وأطفال، ينتظرون بالقرب من المصعد عندما لاحظوا الانهيار الجليدي يقترب منهم، حيث تحوّل فضولهم الأولي إلى حالة من الذعر مع اقتراب الكتلة الثلجية الضخمة منهم، ما دفعهم إلى محاولة الفرار، قبل أن تبتلعهم سحابة كثيفة من الثلوج.
ولم تؤكد السلطات حتى الآن ما إذا كان الانهيار قد أسفر عن إصابات، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف واسعة، خاصة أنها وقعت بعد أيام قليلة فقط من حادثة مشابهة في المنتجع نفسه، أسفرت عن مقتل متزلجين اثنين.
وشاركت فرق الإنقاذ، مدعومة بطائرات مروحية ووحدات إنقاذ متخصصة وكلاب مدربة، في عمليات البحث، وسط تحذيرات متزايدة من خطر الانهيارات الجليدية في المنطقة.
وتأتي هذه الحوادث في ظل ظروف جوية خطرة، بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج على طبقات غير مستقرة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عالية المستوى من خطر الانهيارات، وصلت إلى الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات، وهي تصنّف على أنها "خطرة جدًا".
كما شهدت مناطق أخرى في جبال الألب، خاصة في فرنسا، سلسلة من الانهيارات الجليدية القاتلة هذا الشتاء، أسفرت عن مقتل عدد من المتزلجين، بينهم بريطانيون، فيما تؤكد السلطات أن معظم الحوادث تقع خارج المسارات المخصصة والآمنة.
ويحذّر خبراء من أن الانهيارات الجليدية قد تحدث فجأة، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة، داعين المتزلجين إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنّب المناطق الخطرة.
وتُعد جبال الألب واحدة من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، حيث تسجل سنويًا عشرات الوفيات المرتبطة بالانهيارات الجليدية، ما يجعلها خطرًا دائمًا على عشاق الرياضات الشتوية.
الألب:
انهيار
جليدي
يبتلع
عشرات
المتزلجين
(فيديو)
0
أخبار دولية
2026-01-10
مقتل ثلاثة متزلجين في انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية
أخبار دولية
2026-01-10
مقتل ثلاثة متزلجين في انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية
0
أخبار دولية
2026-01-02
مقتل شخصين في انهيارات جليدية بجبال الألب في إيطاليا
أخبار دولية
2026-01-02
مقتل شخصين في انهيارات جليدية بجبال الألب في إيطاليا
0
أخبار دولية
16:18
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انهيارين جليديين بجبال الألب الفرنسية
أخبار دولية
16:18
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انهيارين جليديين بجبال الألب الفرنسية
0
أخبار دولية
2026-02-07
مقتل ثلاثة في انهيار جليدي بإيطاليا
أخبار دولية
2026-02-07
مقتل ثلاثة في انهيار جليدي بإيطاليا
0
منوعات
09:14
حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026
منوعات
09:14
حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026
0
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
0
منوعات
06:30
في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
06:30
في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)
0
منوعات
2026-02-17
وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!
منوعات
2026-02-17
وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!
0
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
0
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
0
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
