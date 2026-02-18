مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

أثار صانع المحتوى الأردني أحمد أبو الرب ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" ظهر خلاله وهو يستكشف جزيرة الممول الأميركي جيفري إبستين.

وبدأ أحمد أبو الرب مغامرته الإستكشافية من مطار حمد الدولي في قطر، حيث انطلق إلى الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً إلى جزر العذراء الأميركية (US Virgin Islands) برفقة صانع المحتوى المقيم في أميركا جهاد معنون.

وكشف أحمد أبو الرب في المقطع عن خطته الكاملة لاستكشاف الجزيرة، حيث قال إنه يمكث حالياً في جزيرة "سانت توماس" التي تقع على مقربة من جزيرة Little Saint James أي جزيرة إبستين.

وقرر أحمد وجهاد استقلال الـ"جيت سكي" بهدف الوصول إلى الجزيرة، حيث تعلما كيفية استخدام الدراجة المائية باحتراف بمساعدة مدرّب محترف لمدة يوم كامل قبل خوض مغامرتهما في اليوم التالي.

وتعرّض أحمد أبو الرب بعد عودته من اليوم الأول لنزلة برد قويّة كادت أن تعيق مسار رحلته، وهو الأمر الذي اعتباره الجمهور بمثابة إشارة لعدم ذهابه إلى الجزيرة.

وفاجأ أحمد أبو الرب متابعيه في مقطع لاحق، حيث قرر استكمال المغامرة رغم المرض والصعوبات ووصل إلى الجزيرة برفقة صديقه، حيث أطلق كاميرا الـ"درون" لاستكشاف المكان عن بُعد.

وأظهرت لقطات الكاميرا تفاصيل الجزيرة الشهيرة المرعبة، حيث ظهر مبنى كبير مربّع يُقال إن إبستين استخدمه لعبادة الشيطان بالإضافة إلى ساعة مع صورة الشمس، والتي ربطها الجمهور بطقوس الماسونية.

ولاحظ أحمد أبو الرب من خلال لقطات الكاميرا سيارة تتجول في المكان، بالإضافة إلى وجود بيوت عدّة.

وفي لحظة معينة، فقدت الكاميرا إشارة الإرسال وسقطت في الجزيرة، وهو الأمر الذي دفع أحمد أبو الرب إلى اقتحام الجزيرة من مكان غير مكشوف لاستعادتها.

وشعر صانع المحتوى الأردني بطاقة سلبية كبيرة لدى دخوله إلى الجزيرة، وتابع رحلته سيراً على الأقدام بحذر كبير ريثما يصل إلى مكان الدرون.

وحاول أحمد أبو الرب تصوير المكان باستخدام كاميرا الهاتف، وعثر على بقع كبيرة من الدم وآثار أقدام رطبة على الأرض، بالإضافة إلى رؤيته الساعة الشمسية والمسجد الشهير عن قرب.

ووصل أحمد أبو الرب أخيراً إلى وجهته، حيث عثر على الكاميرا وتمكن من استعادتها، وغادر المكان على وجه السرعة.

وتفاعل جمهور أحمد أبو الرب مع المقطع بشكل كبير ولافت، حيث كتب أحد الأشخاص: "حرفياً يصنف من أقوى الفيديوهات وأكثرهم مخاطرة على قناتك وعلى اليوتيوب كامل بالنسبه إلي"، وعلّق آخر: "حرفياً أنت أوصلت صناعة المحتوى العربي إلى قمة بعيدة !بالتوفيق فيديو تاريخي إلك".



