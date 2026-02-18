الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

منوعات
2026-02-18 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

أثار صانع المحتوى الأردني أحمد أبو الرب ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" ظهر خلاله وهو يستكشف جزيرة الممول الأميركي جيفري إبستين.

وبدأ أحمد أبو الرب مغامرته الإستكشافية من مطار حمد الدولي في قطر، حيث انطلق إلى الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً إلى جزر العذراء الأميركية (US Virgin Islands) برفقة صانع المحتوى المقيم في أميركا جهاد معنون.

وكشف أحمد أبو الرب في المقطع عن خطته الكاملة لاستكشاف الجزيرة، حيث قال إنه يمكث حالياً في جزيرة "سانت توماس" التي تقع على مقربة من جزيرة Little Saint James  أي جزيرة إبستين.                        

وقرر أحمد وجهاد استقلال الـ"جيت سكي" بهدف الوصول إلى الجزيرة، حيث تعلما كيفية استخدام الدراجة المائية باحتراف بمساعدة مدرّب محترف لمدة يوم كامل قبل خوض مغامرتهما في اليوم التالي.

وتعرّض أحمد أبو الرب بعد عودته من اليوم الأول لنزلة برد قويّة كادت أن تعيق مسار رحلته، وهو الأمر الذي اعتباره الجمهور بمثابة إشارة لعدم ذهابه إلى الجزيرة.

وفاجأ أحمد أبو الرب متابعيه في مقطع لاحق، حيث قرر استكمال المغامرة رغم المرض والصعوبات ووصل إلى الجزيرة برفقة صديقه، حيث أطلق كاميرا الـ"درون" لاستكشاف المكان عن بُعد.

وأظهرت لقطات الكاميرا تفاصيل الجزيرة الشهيرة المرعبة، حيث ظهر مبنى كبير مربّع يُقال إن إبستين استخدمه لعبادة الشيطان بالإضافة إلى ساعة مع صورة الشمس، والتي ربطها الجمهور بطقوس الماسونية.

ولاحظ أحمد أبو الرب من خلال لقطات الكاميرا سيارة تتجول في المكان، بالإضافة إلى وجود بيوت عدّة.

وفي لحظة معينة، فقدت الكاميرا إشارة الإرسال وسقطت في الجزيرة، وهو الأمر الذي دفع أحمد أبو الرب إلى اقتحام الجزيرة من مكان غير مكشوف لاستعادتها.

وشعر صانع المحتوى الأردني بطاقة سلبية كبيرة لدى دخوله إلى الجزيرة، وتابع رحلته سيراً على الأقدام بحذر كبير ريثما يصل إلى مكان الدرون.

وحاول أحمد أبو الرب تصوير المكان باستخدام كاميرا الهاتف، وعثر على بقع كبيرة من الدم وآثار أقدام رطبة على الأرض، بالإضافة إلى رؤيته الساعة الشمسية والمسجد الشهير عن قرب.

ووصل أحمد أبو الرب أخيراً إلى وجهته، حيث عثر على الكاميرا وتمكن من استعادتها، وغادر المكان على وجه السرعة.

وتفاعل جمهور أحمد أبو الرب مع المقطع بشكل كبير ولافت، حيث كتب أحد الأشخاص: "حرفياً يصنف من أقوى الفيديوهات وأكثرهم مخاطرة على قناتك وعلى اليوتيوب كامل بالنسبه إلي"، وعلّق آخر: "حرفياً أنت أوصلت صناعة المحتوى العربي إلى قمة بعيدة !بالتوفيق فيديو تاريخي إلك".


 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

منوعات

فيديو

يوثّق

مغامرة

خطيرة...

محتوى

أردني

يستكشف

جزيرة

إبستين:

الجميع!

LBCI التالي
حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-27

"كلنا بيروت": خطاب نعيم قاسم خطير ويضع لبنان أمام مغامرة تدميرية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-07

ترامب ينشر مقطع فيديو يظهر أوباما وزوجته على هيئة قردين ثم يحذفه

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-30

عراقجي: نتشاور مع تركيا والتحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة والأهداف المطروحة من واشنطن تتطلب تشاورا أوثق

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-22

‏فيديو يوثق حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية أمس على بلدة الكفور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:14

حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026

LBCI
منوعات
07:09

لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)

LBCI
منوعات
06:30

في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-02-17

وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:08

جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي

LBCI
حال الطقس
2025-10-25

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-27

إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

LBCI
أخبار لبنان
16:23

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More