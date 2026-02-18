حاول انتزاع ميدالية أولمبية... كلب يخترق منافسات التزلج الريفي في أولمبياد 2026

انطلق كلبٌ اليوم الأربعاء في محاولة لانتزاع ميدالية أولمبية غير متوقعة، بعدما انضمّ إلى سباق التزلج الريفي الحر للسيدات ضمن ألعاب ميلانو-كورتينا الشتوية.



واندفع الكلب إلى المضمار في تيسيرو بشمال إيطاليا، وركض بحماسة، من دون زلاجات، خلف اليونانية كونستانتينا خارالامبيدو والكرواتية تينا هادجيتش.



وعبر خط النهاية، قبل أن تتوقف لحظة مجده القصيرة حين أمسك به المنظمون واقتادوه بعيدا.



المصدر: فرانس برس