في يوم المحيطات العالمي... "رئة الأرض" التي تنتج نصف أكسجيننا في خطر

يحيي العالم اليوم العالمي للمحيطات، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المحيطات في الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.



وتغطي المحيطات نحو 70 في المئة من سطح الأرض، كما تُعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، إذ يُنقل عبرها ما يقارب 90 في المئة من حجم التجارة الدولية.



ويطلق العلماء على المحيطات لقب "رئة الكوكب"، نظراً إلى أن العوالق النباتية البحرية تنتج نحو نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، ما يجعلها عنصراً أساسياً في التوازن البيئي العالمي.



وتأتي هذه المناسبة وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم التلوث البحري والصيد الجائر، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية تتسرب إلى البحار والمحيطات سنوياً، ما يهدد النظم البيئية البحرية ويتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية.



كما يؤدي الصيد المفرط وغير المنظم إلى استنزاف الثروة السمكية، مسبباً خسائر اقتصادية عالمية تُقدّر بنحو 50 مليار دولار سنوياً.



ويدعو الخبراء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الشعاب المرجانية، التي تؤوي نحو 25 في المئة من الحياة البحرية، فضلاً عن دعم الأبحاث العلمية في أعماق البحار، التي قد تسهم في اكتشاف علاجات جديدة لأمراض مستعصية، من بينها السرطان.



أما على صعيد المشاركة الفردية، فيوصي المختصون بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ، والحد من استخدام البلاستيك، والمشاركة في الأنشطة والمبادرات التوعوية التي تسهم في حماية المحيطات والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.