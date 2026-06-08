طلاب كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يحققون إنجازًا وطنيًا في مسابقة "أطلق العنان لإبداعك"

حقق طلاب كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك نتائج مميزة في النسخة الثانية عشرة من المسابقة الوطنية السنوية "أطلق العنان لإبداعك (Unleash Your Creativity) ، التي تنظمها مجموعة حصري، مؤكّدين مجددًا تميّز الجامعة والتزامها بتعزيز التعلّم التطبيقي وربط التعليم الأكاديمي بالواقع المهني.



وتحرص كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك على المشاركة في هذه المسابقة منذ سنوات، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تعريض قادة المستقبل لتجارب سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والاستراتيجية وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتفكير النقدي.



وقد تمكنت ثلاث فرق من طلاب الجامعة من الوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة، في إنجاز يعكس مستوى التميّز والإبداع الذي يتمتع به طلاب الكلية.



وحصد فريق مؤلف من ساشا مهنا، ميا سعد، ريا حداد، وسيرج باسيل جائزة تصويت الجمهور (Public Vote Award)، بعدما نجح في استقطاب أكبر عدد من الأصوات بفضل الفكرة الإبداعية والحملة المتميزة التي قدمها.



كما أحرز فريق مؤلف من ناتاليا واكيم، جانا شليطا، جويا صعب، وياسمينا زين المركز الثالث عن الحملة الاتصالية المبتكرة التي طورها لعلامة NEO، حيث نال استحسان لجنة التحكيم لما تميز به من إبداع ورؤية استراتيجية وتنفيذ متقن.



وفي تعليقها على هذا الإنجاز، أكدت الدكتورة دانيال خليفة، عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك، أن هذه النتائج تعكس التزام الكلية بتوفير تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، وتمكّن الطلاب من توظيف معارفهم في مشاريع واقعية وتطوير المهارات المطلوبة للنجاح في بيئة الأعمال المعاصرة.



وهنّأت كلية إدارة الأعمال جميع الطلاب المشاركين على هذا الإنجاز المشرّف، كما توجّهت بالشكر إلى مجموعة حصري على تنظيم هذه المبادرة التي تشكل منصة قيّمة لتعزيز الابتكار وتقوية جسور التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال.