في يوم واحد... نجل أنجلينا جولي يتخرج صباحاً ويصعد إلى حلبة القتال مساءً

عاش نوكس، نجل النجمين الأميركيين أنجلينا جولي وبراد بيت، يوماً استثنائياً جمع بين الاحتفال بتخرجه من المدرسة الثانوية وخوضه نزالاً في رياضة المواي تاي بمدينة لوس أنجلوس.وشارك نوكس (17 عاماً) في حفل تخرجه يوم الجمعة 5 حزيران، بحضور والدته أنجلينا جولي التي حرصت على دعمه ومشاركته هذه المناسبة المهمة.وخلال الحفل، ألقى كلمة مازح فيها الحضور بالإشارة إلى أنه يستعد لخوض نزال قتالي في وقت لاحق من اليوم نفسه، معلناً مشاركته في بطولة "Total Sonic Knockout 5" خلال ساعات المساء.وبعد انتهاء مراسم التخرج، انتقل نوكس مباشرة إلى حلبة القتال، حيث خاض مواجهة ضمن منافسات رياضة المواي تاي، مواصلاً شغفه بهذه الرياضة التي يمارسها منذ سنوات.ويُعرف نوكس باهتمامه المتزايد بالرياضات القتالية، إذ سبق أن شارك في عدد من بطولات الهواة في لوس أنجلوس وحقق نتائج لافتة، بعيداً عن أضواء الشهرة المرتبطة بوالديه.ويُعد نوكس أحد أبناء أنجلينا جولي وبراد بيت الستة، ويواصل لفت الأنظار بخياراته المختلفة واهتماماته الرياضية الخاصة.