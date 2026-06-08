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مأساة غامضة في لندن... عائلة من ثلاثة أفراد تفارق الحياة دفعة واحدة

منوعات
2026-06-08 | 11:24
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مأساة غامضة في لندن... عائلة من ثلاثة أفراد تفارق الحياة دفعة واحدة
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مأساة غامضة في لندن... عائلة من ثلاثة أفراد تفارق الحياة دفعة واحدة

شهدت العاصمة البريطانية لندن حادثة مأساوية أودت بحياة أسرة مكوّنة من أب وأم وطفلهما البالغ من العمر تسع سنوات، بعد سقوطهم من الطابق السادس والثلاثين في برج سكني فاخر بمنطقة إليفانت آند كاسل جنوب شرق المدينة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، يُعتقد أن الحادثة قد تكون انتحاراً جماعياً، بحسب ما أفاد به أحد نواب البرلمان المحلي، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات ما جرى، بحسب ما نقل موقع ذا صن.

وأوضحت خدمات الطوارئ أنها استجابت لبلاغات تفيد بسقوط ثلاثة أشخاص من ارتفاع شاهق في برج "UNCLE"، أحد أطول المباني السكنية في لندن، حيث حاول المسعفون إنعاشهم، إلا أنه تم إعلان وفاتهم في مكان الحادث.

وأشار النائب المحلي إلى أن الوالدين كانا في أواخر الأربعينات من العمر، فيما كان ابنهما يعاني من مشكلات صحية خطيرة، وهو ما قد يكون من بين العوامل التي تنظر فيها الشرطة خلال التحقيقات، من دون تأكيد أي دوافع حتى الآن.

وأكدت السلطات أنها لا تبحث حالياً عن أي مشتبه بهم آخرين، وأن الحادثة تُعامل على أنها "وفاة غير متوقعة"، بينما يواصل المحققون جمع الأدلة وتحديد الظروف التي سبقت وقوعها.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة بين سكان المبنى والمنطقة المحيطة، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المأساة.
 

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