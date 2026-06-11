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هل نسي الناس آداب التواصل؟ إليكم هذه القواعد استخدام الهاتف
منوعات
2026-06-11 | 05:51
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هل نسي الناس آداب التواصل؟ إليكم هذه القواعد استخدام الهاتف
في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية رفيقاً دائماً في حياتنا اليومية، تتزايد الشكاوى من سلوكيات مزعجة مثل الرسائل الصوتية الطويلة، استخدام مكبّر الصوت في الأماكن العامة، والانشغال بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية.
ويؤكّد خبراء "الإتيكيت" أنّ هذه التصرّفات تفتقر إلى اللياقة الرقمية، داعين إلى استخدام التكنولوجيا بما يعزّز التواصل ويحترم خصوصيّة وراحة الآخرين.
ووفق ما ورد في موقع "
ذا غارديان
"، يوضح الخبراء أنّ هذه الاستخدامات غير اللائقة للهاتف هي من أكثر السلوكيات التي تثير استياء الناس، لذا ينصحون بإبعاد الهاتف عن طاولات الطعام وإبقائه على الوضع الصامت لتجنّب المقاطعات غير الضرورية.
وفي حال انتظار مكالمة مهمّة، من المهمّ إبلاغ الشخص المرافق مسبقاً، مع الحرص على مغادرة المكان المشترك عند الردّ على الاتّصال.
كما يوصي الخبراء باستخدام سمّاعات الرأس عند الاستماع إلى أي محتوى صوتي أو مرئي في الأماكن العامة، وإزالتها عند التحدّث مع الآخرين أو أثناء التعامل مع الموظفين والعاملين في الخدمات.
وفي ما يتعلّق بالرسائل الصوتية، رأى الاختصاصيّون أنّ قبولها يعتمد على طبيعة العلاقة بين الأشخاص. وأجمعوا على ضرورة أن تكون مختصرة وواضحة، محذّرين من الرسائل الطويلة التي تستغرق وقتاً وجهداً من المتلقّي.
كما أشاروا إلى أنّ الرسائل النصّيّة تبقى الخيار الأكثر ملاءمة في كثيرٍ من المواقف، لأنّها تمنح الطرف الآخر حرّيّة الرّدّ في الوقت المناسب.
وعن المكالمات الهاتفيّة المفاجئة، لفت الخبراء إلى أنّ الأجيال الشابّة باتت تعتبرها انتهاكاً مفاجئاً للخصوصيّة، ما يجعل إرسال رسالة قصيرة قبل الاتّصال خطوة محبّذة، خاصة إذا كان الموضوع يتطلب نقاشاً مطوّلاً.
كما أكّدوا أنّ الرّدّ الفوريّ على الرسائل ليس ضرورةً دائماً، وأنّ منح الأشخاص وقتاً معقولاً للردّ يعدّ أمراً مقبولاً اجتماعياً ومهنياً.
كذلك، ينصح خبراء "الإتيكيت" بخلع سمّاعات الرأس عند التحدّث مع الآخرين، حتى في التفاعلات القصيرة، مثل الدفع في المتاجر أو التعامل مع موظّفي الخدمات، لما في ذلك من إظهار للاحترام والتقدير للطرف المقابل.
وشدّدوا على أهمية مراعاة أوقات إرسال الرسائل المتعلّقة بالعمل، وتجنّب التواصل المهني خارج ساعات الدوام إلّا في الحالات الضرورية.
وتلعب الاختلافات بين الأجيال دوراً مهمّاً في فهم أساليب التواصل الرقمي، سواء في استخدام الرموز التعبيرية أو علامات الترقيم أو المصطلحات الشائعة على الإنترنت.
لذا فتعزيز التفاهم المتبادل واحترام تفضيلات الآخرين يبقى أساس التواصل الناجح في العصر الرقمي.
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