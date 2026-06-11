البابا يضيء برج المسيح في أعلى كنيسة في العالم بحضور 120 ألف شخص (فيديو)

بارك البابا لاوون الرابع عشر برج يسوع المسيح الجديد في كنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة خلال قداس احتفالي ضخم حضره نحو 120 ألف شخص، وتخلّله عرض للأضواء والموسيقى والألعاب النارية.



ويتميّز برج يسوع بأنّه الأعلى في البازيليك بارتفاع 172.5 متراً، ما جعل ساغرادا فاميليا رسميًا أعلى كنيسة في العالم. وجاءت مناسبة تدشين الكنيسة بالتزامن مع مرور 100 عام على وفاة المعماري أنطوني غاودي، الذي كرّس عقوداً لبنائها.



وبعد القداس داخل الكنيسة، خرج البابا ليبارك الصليب المضيء الذي يتوّج البرج الجديد، فيما تحوّلت الواجهات الزجاجية إلى عرض ضوئيّ ملوّن أضاء محيط المعلم الشهير وسط أجواء احتفالية عالمية.



وتضمّ ساغرادا فاميليا 18 برجاً مكرّساً للرسل والإنجيليين والسيدة العذراء، إضافةً إلى البرج المركزي ليسوع المسيح، فيما لا تزال أعمال البناء مستمرة رغم هذا الإنجاز البارز.



وتُعرف البازيليك بأنّها من أعظم روائع غاودي، حيث تمتزج الأعمدة الشبيهة بجذوع الأشجار مع الضوء الزجاجي لتشكّل ما وصفه المعماري غاودي بـ"غابة من الحجر والضوء"، في تحفة ما زالت تستقطب ملايين الزوار سنوياً.