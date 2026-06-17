وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!

يخوض مشجعان لكرة القدم تجربة غير مسبوقة بعدما تم اختيارهما لمتابعة جميع مباريات كأس العالم الـ104 من داخل مكعب زجاجي مُصمم خصيصًا في قلب ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، مقابل أجر يصل إلى 50 ألف دولار، ضمن مشروع إعلامي تفاعلي أطلقته إحدى الشبكات التلفزيونية.



وقد تمّ اختيار المشاركان، كيفن أكوتو من ولاية فلوريدا وأوستن فرانكلين من فيلادلفيا، من بين آلاف المتقدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُطلب منهما مشاهدة المباريات، وتوثيق ردود أفعالهما، والتفاعل مع الجمهور طوال البطولة، في تجربة وصفها أحدهما بأنها تشبه إلى حد كبير برنامج "ترومان شو".



وقال المشجعان إنّ التجربة رغم غرابتها ممتعة للغاية، لكنها تتطلب التكيف مع جدول مباريات مكثف واهتمام دائم من المارة في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في نيويورك، حيث يتجمع العشرات لمشاهدتهما أثناء متابعة المباريات، وطرح أسئلة يومية حول تفاصيل حياتهما داخل المكعب الزجاجي.



وأضافا أنّ مشاهدة كأس العالم تمنحهما فرصة لبناء تواصل إنساني مع الجمهور حول العالم، من خلال قصص المشجعين وتفاعلاتهم العاطفية، مؤكدين أنّ البطولة تتجاوز كرة القدم لتصبح تجربة اجتماعية وثقافية فريدة، فيما وصفا مهمتهما بأنها "وظيفة مثالية" لعشاق اللعبة.