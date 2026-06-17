الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!

منوعات
2026-06-17 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وظيفة الأحلام... لن تصدقوا كم يتقاضى مشجعان لمتابعة كأس العالم!

يخوض مشجعان لكرة القدم تجربة غير مسبوقة بعدما تم اختيارهما لمتابعة جميع مباريات كأس العالم الـ104 من داخل مكعب زجاجي مُصمم خصيصًا في قلب ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، مقابل أجر يصل إلى 50 ألف دولار، ضمن مشروع إعلامي تفاعلي أطلقته إحدى الشبكات التلفزيونية.

وقد تمّ اختيار المشاركان، كيفن أكوتو من ولاية فلوريدا وأوستن فرانكلين من فيلادلفيا، من بين آلاف المتقدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُطلب منهما مشاهدة المباريات، وتوثيق ردود أفعالهما، والتفاعل مع الجمهور طوال البطولة، في تجربة وصفها أحدهما بأنها تشبه إلى حد كبير برنامج "ترومان شو".

وقال المشجعان إنّ التجربة رغم غرابتها ممتعة للغاية، لكنها تتطلب التكيف مع جدول مباريات مكثف واهتمام دائم من المارة في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في نيويورك، حيث يتجمع العشرات لمشاهدتهما أثناء متابعة المباريات، وطرح أسئلة يومية حول تفاصيل حياتهما داخل المكعب الزجاجي.

وأضافا أنّ مشاهدة كأس العالم تمنحهما فرصة لبناء تواصل إنساني مع الجمهور حول العالم، من خلال قصص المشجعين وتفاعلاتهم العاطفية، مؤكدين أنّ البطولة تتجاوز كرة القدم لتصبح تجربة اجتماعية وثقافية فريدة، فيما وصفا مهمتهما بأنها "وظيفة مثالية" لعشاق اللعبة.
 

منوعات

وظيفة الأحلام

مشجعان

توظيف

مشاهدة

كأس العالم 2026

مونديال 2026

كرة قدم

مباريات

رياضة.

LBCI التالي
لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
شوارع تتحول إلى أنهار… فيضانات مفاجئة تضرب جنوب إسبانيا (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-11

مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-02

كأس العالم من بطولة رياضية إلى اقتصاد عالميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مباراة إيران في كأس العالم بين الرياضة والسياسة

LBCI
منوعات
2026-06-14

عرّافة برازيلية تتوقّع "غزواً فضائياً" خلال مباراة في كأس العالم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:12

مع بداية الصيف… لماذا يختارك البعوض أكثر من غيرك؟

LBCI
منوعات
09:56

لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر

LBCI
منوعات
09:43

شوارع تتحول إلى أنهار… فيضانات مفاجئة تضرب جنوب إسبانيا (فيديو)

LBCI
منوعات
07:11

لكزس تطلق RZ500e الكهربائية بالكامل في أسواق الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:26

ماكرون: قمة مجموعة السبع عقدت في ظروف معقدة وشهدت اختلافات وتباينات في وجهات النظر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-01

غارات إسرائيلية على قضاء صور: تفاصيل شريط الاعتداءات

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-12

ترامب: تدفق النفط من فنزويلا بدأ وستسهم مبالغ طائلة من عائداته في مساعدة الشعب الفنزويلي بشكل كبير

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-04

عراقجي: الهجمات المتكررة بالقرب من محطة بوشهر النووية النشطة تثير قلقا بالغا من حدوث تسرب إشعاعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:11

وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:02

كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول

LBCI
أخبار دولية
07:26

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
07:08

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:55

بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية

LBCI
أخبار لبنان
02:59

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:26

الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية

LBCI
اقتصاد
02:33

MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
03:57

بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا

LBCI
أخبار لبنان
02:39

الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية

LBCI
أمن وقضاء
04:34

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
13:34

نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه

LBCI
أخبار لبنان
05:34

رجي يستقبل السفير السعودي الجديد

LBCI
خبر عاجل
07:02

رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More