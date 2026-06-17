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لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر

منوعات
2026-06-17 | 09:56
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لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر
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لماذا تزداد حاجتكم إلى التبول أثناء السباحة؟ الخبراء يكشفون السر

كشف خبراء لصحيفة ذا غارديان أن الشعور المفاجئ بالحاجة إلى التبول أثناء السباحة يُعدّ استجابة فسيولوجية طبيعية تُعرف باسم "إدرار البول الناتج عن الغمر بالماء"، وهي ظاهرة تصيب معظم الأشخاص عند البقاء في الماء، حتى لو استخدموا دورة المياه قبل السباحة أو قلّلوا من شرب السوائل.

وأوضح المختصون أن برودة الماء والضغط الذي يفرضه على الجسم يؤديان إلى انقباض الأوعية الدموية القريبة من الجلد، ما يدفع كمية أكبر من الدم نحو القلب. ويُفسّر الجسم هذا التغيّر على أنه زيادة في حجم السوائل، فيقلّل إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول ويحفّز الكليتين على التخلّص من السوائل الزائدة عبر إنتاج المزيد من البول.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الظاهرة لا تعني امتصاص الجسم لمياه المسبح عبر الجلد، كما يعتقد البعض، بل تنتج عن تغيّرات طبيعية في الدورة الدموية وآليات تنظيم السوائل داخل الجسم.

وأضافوا أن السباحة تؤدي عادةً إلى تعرّق أقل مقارنة بأنشطة رياضية أخرى، مثل الجري، ما يجعل الجسم يتخلّص من جزء أكبر من السوائل عن طريق البول بدلاً من العرق.

وأكد الباحثون أنه لا توجد وسيلة فعالة لمنع هذه الاستجابة الطبيعية بشكل كامل، موضحين أن بعض السباحين يتجاهلون الشعور بالحاجة إلى التبول حتى نهاية التمرين، فيما يفضّل آخرون الخروج من المسبح لاستخدام دورة المياه.

وشدّد الخبراء في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على نظافة المسابح وتجنّب التبول فيها، رغم شيوع هذه الظاهرة الطبيعية بين السباحين.

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