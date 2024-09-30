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أسرار الصحف 30-09-2024
اسرار
2024-09-29 | 23:57
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أسرار الصحف 30-09-2024
النهار
وصلت الى المواطنين في غير منطقة في بيروت رسائل تحذر من مغبة البقاء في منازلهم التي ستتعرض للقصف ما استدعى حركة نزوح قبل أن يتبين أن صاحب الرسائل لبناني وهدفها التسلية وتتابع القوى الأمنية الأمر لتوقيف المعنيين ومنع تكرار الحادث.
على رغم الشائعات عن إرجاء زيارته الا أن وزير الخارجية الفرنسي الجديد وصل الى بيروت مساء أمس وهو سيقدم اليوم اقتراحات تعمل عليها دولته لوقف اطلاق النار.
اعتبر معنيون أن كلام اسرائيل عن اتفاق الغاز مع لبنان يدخل في إطار الضغوط السياسية ليس أكثر لأن الفائدة المحققة منه لإسرائيل أكبر من تلك للبنان.
بعد منع الطائرات الايرانية من الهبوط في مطار بيروت، وسريان الأمر على الطيران العراقي، بات لبنان محاصراً من الجو في ظل رقابة مشددة على طيرانه الوطني “الشرق الأوسط”.
الجمهورية
سرت تساؤلات على نطاق واسع عن موقف دولة إقليمية البارد تجاه ما يتعرّض له حليف أساسي من زلزال.
أصيب مسؤول كبير بذهول من طرح جهة سياسية موضوعا معلقاً، معتبراً أنّه أسوأ طرح خصوصاً من حيث التوقيت ويزيد الانقسام.
تركز تحقيقات لتبيان الأهداف من وراء شائعات تطلق على وسائل التواصل الإجتماعي وتثير البلبلة في هذه الظروف الصعبة والحساسة.
اللواء
لوحظ “برودة” ردود الفعل على جريمة إغتيال قائد حزب لله من حلفاء وأصدقاء سبق للحزب وأمينه العام أن وقفا معهم بقوة في أزماتهم وملماتهم!
وصلت تحذيرات جدّية لقيادة الحزب حول الأخطار المحدقة بشخص الأمين العام قبل ٢٤ ساعة فقط من حصول الغارة المدمِّرة على المقر الذي تُعقد فيه إجتماعات القيادة !
تساءل مسؤول أمني سابق عن أسباب عدم إستعانة حزب لله بخبرات وإمكانيات جهاز أمني رسمي سبق وكشف إختراقات بشرية أمنية خطيرة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي!
البناء
يقول خبراء في الأمن السيبراني وأمن المعلومات إن جيش الاحتلال وأجهزة استخباراته بمعونة المخابرات الأميركية ومخابرات غربية وعربية وشركات المعلوماتية الكبرى مثل مايكروسوفت وشركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا قد تعاونت خلال عقد كامل لتطوير برامج وتطبيقات تعقّب ومتابعة تحت عنوان مكافحة الإرهاب ووضع حزب الله نموذجاً للعمل وتمّ تجميع كل المعلومات الشخصية والعائلية والعادات الاستهلاكية لقادته وكوادره بالاستفادة من الحياة العلنية التي انخرط فيها العديد من هؤلاء في ظروف عدم الشعور بالخطر وما ينتجه من استرخاء، وكانت الحصيلة الإمساك بمفاتيح تتبع هائلة من حركة الأولاد والأقارب والأصدقاء لكل من القادة والكوادر واتخاذهم دليلاً وطريقاً للوصول إلى سواهم ولا تزال هذه الخريطة الرقميّة تضخ المزيد من المعلومات عبر السيطرة الكلية على استخدام شبكات الإنترنت.
قال خبراء عسكريون إن تثبيت معادلة تل أبيب مقابل بيروت والضاحية جزء من بيروت يقع على جدول أعمال المقاومة باعتبارها بعضاً من الوصايا التي تركها قائد المقاومة الشهيد السيد حسن نصرالله وليس انتقاماً له. وبعد القصف التدميري للضاحية واستهداف عشوائيّ للمدنيين صار تثبيت المعادلة رهناً برد مماثل ليس انتقاماً لاغتيال سيد المقاومة ولا رداً على الاغتيال. وقال الخبراء إنه بعد تثبيت هذه المعادلة تصبح القضية وفق المعادلة التي رسمها السيد نصرالله حشر الكيان في ثنائية الاختيار الصعب بين الحرب البرية واتفاق غزة رهن تزايد صواريخ الشمال والمهجّرين منه لإحباط موجة الدعم التي تلقاها جراء الإنجازات الأمنية للاحتلال بين المستوطنين وتذكيرهم أن الصواريخ التي وُعدوا بتوقفها زادت والمهجّرين الذين وُعدوا بإعادتهم يتزايدون، وأن هناك طريقين لحل هذه المعضلة إما حرب برية تنتظرها المقاومة وإما اتفاق مع غزة تشترطه المقاومة.
الأنباء
مساعي دولية مستمرة على خط التهدئة وإن كانت حظوظ الخرق الآن ليست متوفرة.
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