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أسرار الصحف 19-10-2024

اسرار
2024-10-18 | 23:42
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أسرار الصحف 19-10-2024
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أسرار الصحف 19-10-2024

الجمهورية

يتم التواصل بين مجموعة عربية دولية بهدف إنتاج خريطة طريق عملية لوقف إطلاق النار في اقرب وقت ممكن.

يرتقب وصول مزيد من الشخصيات والموفدين الأجانب إلى لبنان في إطار الحث على التجاوب مع النصائح الدولية للخروج من الكارثة.

جرى عدد من القائمقامين في الشمال تنظيم ومتابعة شؤون النازحين في القرى والبلدات بالتنسيق مع البلديات والمخاتير، لضمان عدم حدوث أي فتن أو مشاكل طائفية.

اللواء

تحرص وزارة المال على توفير الرواتب للعاملين والمتقاعدين، في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر، رغم ظروف صعبة، وتراجع الواردات في خضم الحرب الجارية.

استبعد مصدر نيابي إحداث تقارب في ما خصَّ الملف الرئاسي، في ضوء التشدّد من قبل كتلتين كبيرتين معروفتين.

تتسابق أجهزة الاستخبارات الأميركية والدولية، مع وحدة التجسس «504» الاسرائيلية لاستثمار جريمة اغتيال قيادات المقاومة..

الانباء

بدأ الحديث في الكواليس السياسية عن وجه جديد لقرار دولي حول لبنان.

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