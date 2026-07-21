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من الشرق الأوسط إلى الهند: الفيتا بالعثملّيّة وبطاطا العكّاوي وصلصة الهريسة الهنديّة مع الشيف جوزاف منصور

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الفيتا المحشوّة بالعثملّيّة، إلى جانب سلطة طازجة ومنعشة وبطاطا مقليّة مقرمشة بجبن العكّاوي الذائب، لتكتمل المائدة بلمسة صلصة الهريسة الهندية الحارّة والغنيّة بالنكهات.