من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي: مادورو يرقص مع روبوت في احتفال ميلادي (فيديو)

لفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأنظار بمقطع مصوّر متداول، ظهر فيه وهو يستعرض حركاته الراقصة إلى جانب روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، على أنغام موسيقى عيد الميلاد الفنزويلية التقليدية.

وظهر مادورو وهو يرقص بانسجام مع الروبوت خلال أجواء احتفالية، في مشهد طريف جمع بين التكنولوجيا الحديثة والتراث الموسيقي الشعبي في فنزويلا، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الظهور في إطار فعاليات احتفالية مرتبطة بموسم الأعياد، حيث حرص الرئيس الفنزويلي على تسليط الضوء على إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في مشاهد ذات طابع ترفيهي وشعبي.