اعتقالات جديدة في بلدية اسطنبول بتهمة الفساد

أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 47 شخصًا بسبب "الفساد" في بلدية اسطنبول التي لا يزال رئيسها المعارض أكرم إمام أوغلو مسجونا منذ آذار، حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.



وأوردت الوكالة التي لم تحدد عدد الأشخاص الذين اعتقلوا، أن السلطات فتحت "أربعة تحقيقات منفصلة بتهمة الفساد تركزت في إسطنبول".



وأشارت إلى أن من بين المشمولين بذلك نائب سابق معارض وخمسة من المسؤولين المحليين في مقاطعات المدينة التركية.



ووفقا لقناة هالك القريبة من حزب الشعب الجمهوريّ الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البرلمان، أوقفت السلطات تسعة من رؤساء المقاطعات التابعة لبلدية اسطنبول (من أصل تسعة وثلاثين).



ولم يصدر أي تعليق بعد من الحزب الذي اختار إمام أوغلو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028.