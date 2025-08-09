اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا... ترامب: نجحنا في تحقيق السلام بعد عقود من النزاع

وقّعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام بوساطة أميركية خلال اجتماع في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف الاتفاق بـ"التاريخي".



وقال ترامب: "نجحنا في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا بعد عقود من النزاع.



وجرى التوقيع بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث أعلن ترامب أن شركات أميركية ستستثمر بمبالغ كبيرة في أذربيجان وأرمينيا، ما سينعكس إيجاباً على أوضاع البلدين.



وقد رحّبت تركيا بإعلان الاتفاق، مؤكدة دعمها لخطوة وضع حد نهائي للنزاع كما رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أي تدخل أجنبي أو محاولات لزعزعة الأمن قرب حدودها.