المستشار الألماني يعلن مباحثات الأربعاء بمشاركة ترامب والأوروبيين وكييف

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أبرز الدول الاوروبية وأوكرانيا، إضافة الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي، الاربعاء في "اجتماع افتراضي" يتناول ملف أوكرانيا، قبل يومين من اجتماع مقرر بين الرئيسين الاميركي والروسي، وفق ما اعلن المتحدث باسم المستشار الالماني فريدريش ميرتس الإثنين.



وقال شتيفان كورنيليوس في بيان إن هذه "المباحثات" التي ستتم بمبادرة من برلين، ستتناول "التحضير لمفاوضات سلام محتملة" والقضايا "المتصلة بأراض تتم المطالبة بها وبالضمانات الأمنية"، فضلا عن "خطوات إضافية" يمكن اتخاذها "لممارسة ضغط على روسيا".