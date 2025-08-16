ترامب: الأمر الآن "يعود لزيلينسكي" للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العبء يقع الآن على كاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبناء على قمة ألاسكا وضمان التوصل إلى اتفاق ينهي الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.



وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الآن، الأمر يعود حقا للرئيس زيلينسكي لانجاز ذلك. وأقول أيضا إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلا، لكن الأمر يقع على عاتق الرئيس زيلينسكي"، مشيرا الى أن تقييمه للقمة "عشرة من عشرة".