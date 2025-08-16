أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: الأمر الآن "يعود لزيلينسكي" للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-16 | 00:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: الأمر الآن &quot;يعود لزيلينسكي&quot; للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: الأمر الآن "يعود لزيلينسكي" للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العبء يقع الآن على كاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبناء على قمة ألاسكا وضمان التوصل إلى اتفاق ينهي الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
     
وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "الآن، الأمر يعود حقا للرئيس زيلينسكي لانجاز ذلك. وأقول أيضا إن على الدول الأوروبية أن تشارك ولو قليلا، لكن الأمر يقع على عاتق الرئيس زيلينسكي"، مشيرا الى أن تقييمه للقمة "عشرة من عشرة".

أخبار دولية

ترامب

بوتين

زيلينسكي

أوكرانيا

LBCI التالي
الكرملين: محادثات بوتين وترامب تسمح بمواصلة البحث عن سبل للتسوية
زلزال بقوة 4.9 درجات يقع قرب ساحل شرق أستراليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-26

الاتحاد الأوروبي "مستعد" للتوصل "بسرعة" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-08

قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-25

ترامب: فرص التوصل لاتفاق تجاريّ مع الاتحاد الأوروبيّ تبلغ "50%"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:27

رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"

LBCI
أخبار دولية
05:22

ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع بوتين

LBCI
أخبار دولية
04:58

رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أمانا" اليوم بعد قمة ترامب وبوتين

LBCI
أخبار دولية
04:23

انفجار في مصنع بمنطقة ريازان الروسية... ومقتل 11 شخصا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:28

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
05:08

جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

"اوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا وعدد من المناطق المجاورة

LBCI
خبر عاجل
2025-08-12

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:22

حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:28

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

LBCI
حال الطقس
04:18

الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
13:48

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

LBCI
أخبار دولية
03:37

رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...

LBCI
خبر عاجل
16:24

ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD

LBCI
أمن وقضاء
04:55

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
صحف اليوم
10:23

سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة

LBCI
أخبار دولية
23:57

قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More