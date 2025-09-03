الأخبار
قوات اسرائيلية تعتقل سبعة أشخاص بعد توغلها في جنوب سوريا

أخبار دولية
2025-09-03 | 08:36
قوات اسرائيلية تعتقل سبعة أشخاص بعد توغلها في جنوب سوريا
قوات اسرائيلية تعتقل سبعة أشخاص بعد توغلها في جنوب سوريا

اعتقلت القوات الاسرائيلية فجر الأربعاء سبعة أشخاص في القنيطرة في جنوب سوريا بعد تقدّمها في إحدى قرى المحافظة ومداهمتها منازل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه أوقف أشخاصا يشتبه بقيامهم "بأنشطة إرهابية".
     
وأوردت سانا "جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها في ريف محافظة القنيطرة، حيث توغلت فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل واعتقال 7 أشخاص".
     
وقال الجيش الاسرائيلي من جهته ردا على سؤال من مكتب فرانس برس في القدس إن قواته "أوقفت عددا من الأشخاص يُشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ضد الجنود في منطقة جباتا بجنوب سوريا" خلال الليل.
     
وأضاف "نُقل المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".
     
وقالت سانا إن دورية اسرائيلية مؤلفة من "5 عربات و30 عنصرا" دخلت من قاعدة استحدثتها في محيط القرية عند الثالثة فجرا حيث نفّذت عملية المداهمات والاعتقالات قبل أن تنسحب نحو الخامسة فجرا "باتجاه القاعدة".
     

أخبار دولية

اسرائيلية

تعتقل

أشخاص

توغلها

سوريا

