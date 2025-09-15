ترامب: مستعد لفرض عقوبات على روسيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه "مستعد لفرض عقوبات على روسيا، لكن على أوروبا أن تتصرف بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة".



وقال للصحفيين: "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط".



وأضاف: "العقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما فيه الكفاية، وأنا على استعداد لفرض عقوبات، لكن عليهم تشديد عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".