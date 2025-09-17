الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات لشمال غزة بعد إغلاق إسرائيل لمعبر

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن نفاد المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات في شمال غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من السكان من المجاعة بالفعل، بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد هناك الأسبوع الماضي.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود والغذاء في غضون أيام إذ لا توجد الآن نقاط دخول مباشرة للمساعدات إلى شمال غزة كما أن نقل الإمداد من الجنوب إلى الشمال يشكل تحديا متزايدا بسبب الازدحام المتزايد على الطرقات وانعدام الأمن".



وأضاف البيان أنه تم إغلاق معبر زيكيم في 12 سبتمبر أيلول ولم تتمكن منظمات الإغاثة من إدخال الإمدادات منذ ذلك الحين.