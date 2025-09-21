البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن تضامنه مع قطاع غزة

أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا "ألا مستقبل مبنيا على العنف والمنفى القسري والانتقام"، في ختام صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.



وقال البابا إن "الكنيسة بكاملها تعرب عن تضامنها مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في هذه الأرض المعذبة"، في وقت تكثف إسرائيل هجومها على القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب المستمرة منذ حوالى سنتين، مؤكدا أن "الشعوب بحاجة إلى السلام".