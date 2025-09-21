نتنياهو: هناك "بعض التقدم" في المحادثات مع سوريا... وإقامة دولة فلسطينية تعرّض "وجودنا للخطر"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاتصالات مستمرة مع سوريا، وأنها حققت "بعض التقدم"، لكن الفجوة لا تزال كبيرة.



من جهة أخرى، اعتبر نتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية تهدّد وجود إسرائيل، متعهدا بمواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.



وقال: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".