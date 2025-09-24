15 قتيلا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة على سوق في دارفور في غرب السودان

قتل 15 شخصا على الأقل وجرح 12 آخرون "بعضهم في حالة حرجة" في قصف استهدف سوقا في مدينة الفاشر بشمال دارفور في غرب السودان الثلاثاء، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى الفاشر وكالة فرانس برس.



وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيان "شنت ميليشيا (الدعم السريع) هجوما بطائرة مسيرة استهدف سوقا محليا مكتظا بالمدنيين في مدينة الفاشر ما أسفر عن سقوط أكثر من 27 بين قتيل وجريح".