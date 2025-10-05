روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق

اعتبر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاحد أن القصف الاسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل الى اتفاق في شأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.



وصرح روبيو لشبكة سي بي اس "ما أن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، اعتقد أن الاسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذن ان يتوقف"، مشددا على وجوب بلوغ هذا الاتفاق "سريعا جدا".

