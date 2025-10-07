إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أُحيلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيليّ على غزة.



وقالت ميلوني في مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الحكومية إنّ وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضًا.



وأعربت عن اعتقادها بأنّ رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية روبرتو سينجولاني، سيواجه محاكمة كذلك.