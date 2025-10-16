الأخبار
الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين
أخبار دولية
2025-10-16 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين
أعلن الكرملين أنه سيبدأ "فورا" التحضير لقمة بين الرئيسين الروسي والأميركي بعدما أجرى فلاديمير بوتين ودونالد ترامب اتصالا "صريحا جدا وقائما على الثقة" بمبادرة من موسكو.
وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تجري، مثلا، في بودابست".
وأضاف بأن المحادثة تمت بمبادرة من روسيا وكانت "جوهرية جدا وفي الوقت ذاته كانت صريحة جدا وقائمة على الثقة".
أخبار دولية
العمل
سيبدأ
لترتيب
ترامب
وبوتين
التالي
زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
ترامب: مودي وعد بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي
السابق
0
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-10-15
رويترز: بدء لقاء بوتين والشرع في الكرملين
آخر الأخبار
2025-10-15
رويترز: بدء لقاء بوتين والشرع في الكرملين
0
أخبار دولية
2025-10-15
الكرملين: بوتين والشرع سيناقشان وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا
أخبار دولية
2025-10-15
الكرملين: بوتين والشرع سيناقشان وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا
0
أخبار دولية
2025-10-15
الكرملين: بوتين سيلتقي الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
أخبار دولية
2025-10-15
الكرملين: بوتين سيلتقي الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
0
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
أخبار دولية
16:46
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
0
أخبار دولية
16:41
زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا
أخبار دولية
16:41
زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
14:54
ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة
أخبار دولية
14:54
ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
آخر الأخبار
16:31
ترامب: الوضع الأمني في غزة صعب ونأمل بالتزام حماس بتعهداتها ولم أقل إننا سندخل غزة ولكن هناك من سيدخلها إذا لم توقف حماس عمليات القتل
آخر الأخبار
16:31
ترامب: الوضع الأمني في غزة صعب ونأمل بالتزام حماس بتعهداتها ولم أقل إننا سندخل غزة ولكن هناك من سيدخلها إذا لم توقف حماس عمليات القتل
0
آخر الأخبار
16:32
ترامب: آمل وقف الحرب في أوكرانيا وكنت أعتقد أن ذلك سيكون سريعا ولكن تبين خلاف ذلك
آخر الأخبار
16:32
ترامب: آمل وقف الحرب في أوكرانيا وكنت أعتقد أن ذلك سيكون سريعا ولكن تبين خلاف ذلك
0
منوعات
10:07
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
منوعات
10:07
اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين
0
آخر الأخبار
2025-10-11
وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات
آخر الأخبار
2025-10-11
وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
0
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
1
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
2
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
3
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
4
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
5
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
8
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
