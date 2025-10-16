الأخبار
الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين

2025-10-16 | 14:56
أعلن الكرملين أنه سيبدأ "فورا" التحضير لقمة بين الرئيسين الروسي والأميركي بعدما أجرى فلاديمير بوتين ودونالد ترامب اتصالا "صريحا جدا وقائما على الثقة" بمبادرة من موسكو.

وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تجري، مثلا، في بودابست".

وأضاف بأن المحادثة تمت بمبادرة من روسيا وكانت "جوهرية جدا وفي الوقت ذاته كانت صريحة جدا وقائمة على الثقة".

