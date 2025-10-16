الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا

أخبار دولية
2025-10-16 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يساهم التحرّك الراهن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وبلاده، وذلك في تصريح أدلى به بعيد وصوله إلى واشنطن حيث سيلتقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "غدا الجمعة، هناك اجتماع مقرر مع الرئيس ترامب - ونأمل من الزخم الرامي لكبح الإرهاب والحرب والذي أتى بثماره في الشرق الأوسط في أن يساهم بإنهاء حرب روسيا ضدّ أوكرانيا".

أخبار دولية

يساهم

التحرّك

لتحقيق

السلام

الشرق

الأوسط

إنهاء

أوكرانيا

LBCI التالي
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

ترامب: لن تحدث حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط وللمرة الأولى لدينا فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

ترامب: نهدف إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط وناقشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

ترامب: أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

ترامب: سأعلن قريبًا عن مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:46

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:56

الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار دولية
14:54

ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:31

ترامب: الوضع الأمني في غزة صعب ونأمل بالتزام حماس بتعهداتها ولم أقل إننا سندخل غزة ولكن هناك من سيدخلها إذا لم توقف حماس عمليات القتل

LBCI
آخر الأخبار
16:32

ترامب: آمل وقف الحرب في أوكرانيا وكنت أعتقد أن ذلك سيكون سريعا ولكن تبين خلاف ذلك

LBCI
منوعات
10:07

اكتشاف بقايا أحد أقدم ديناصورات العالم في الأرجنتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More