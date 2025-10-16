ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جثث أخرى لرهائن كانت تحتجزهم حركة حماس أعيدت إلى إسرائيل، لكنه حذر من أن تحركا بدعم من الولايات المتحدة ربما يكون ضروريا إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.