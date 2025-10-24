كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا

باشرت كوريا الشمالية بناء نصب تذكاري لجنودها الذين سقطوا خلال قتالهم إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، بينما أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوصول العلاقات مع موسكو إلى "ذروة تاريخية".



وحضر كيم والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، حفل وضع حجر الأساس لما يسمى بـ"المتحف التذكاري للمآثر القتالية" في العاصمة بيونغ يانغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وقال كيم في كلمته خلال الحفل إن المتحف "مكان مقدس ومكرس لتخليد الوطنيين الحقيقيين".