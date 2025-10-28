الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية" من تصاعد الانتهاكات في السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" من تصاعد الانتهاكات في مدينة الفاشر في غرب السودان، ودعا "كل الأطراف إلى التهدئة".



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني: "نتابع الوضع مع شركانئا عن كثب، ونتأكد من توثيق كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".



وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب".



