الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر الدولي تسلّم جثماني رهينتين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر الدولي تسّلم جثماني رهينتين في قطاع غزة بعد وقت قصير من إعلان حركة حماس عزمها تنفيذ عملية التسليم.



وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك: "وفقًا لما أفادت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تسليم نعشين يضمان رفات رهينتين متوفيتين إلى الصليب الأحمر، وهما في طريقهما حاليا إلى قوات الجيش... داخل قطاع غزة".