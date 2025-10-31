ترامب: الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية إذا قامت دول أخرى بذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية في حال أقدمت دول أخرى على ذلك، مع إبقائه على الغموض حيال نوع التجارب التي يقصدها.



وقال ترامب في خلال حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من وكالة فرانس برس: "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".