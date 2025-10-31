الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
ترامب: الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية إذا قامت دول أخرى بذلك
أخبار دولية
2025-10-31 | 12:29
min
ترامب: الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية إذا قامت دول أخرى بذلك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية في حال أقدمت دول أخرى على ذلك، مع إبقائه على الغموض حيال نوع التجارب التي يقصدها.
وقال ترامب في خلال حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من وكالة فرانس برس: "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".
أخبار دولية
الولايات
المتحدة
ستجري
تجارب
نووية
وفاة اثنين جراء أمطار غزيرة في نيويورك
إسرائيل تؤكد التحقق من هوية جثتي رهينتين تسلمتهما الخميس
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية
أخبار دولية
2025-10-17
ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
أخبار دولية
2025-10-17
ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
أخبار دولية
2025-10-30
الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية
أخبار دولية
2025-10-30
الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية
أخبار دولية
2025-10-17
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع
أخبار دولية
2025-10-17
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع
أخبار دولية
16:56
ملك المغرب: دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي"
أخبار دولية
16:56
ملك المغرب: دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي"
0
أخبار دولية
15:54
دفاع أميركي عن قرار ترامب استئناف التجارب النووية بعد انتقادات دولية
أخبار دولية
15:54
دفاع أميركي عن قرار ترامب استئناف التجارب النووية بعد انتقادات دولية
0
أخبار دولية
15:52
مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
أخبار دولية
15:52
مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
0
أخبار دولية
14:53
الخارجية الأميركية: ندعم رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا
أخبار دولية
14:53
الخارجية الأميركية: ندعم رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا
زوارنا يقرأون الآن
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة
0
أخبار لبنان
2025-09-06
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
أخبار لبنان
2025-09-06
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
0
أخبار لبنان
14:43
رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن
أخبار لبنان
14:43
رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون
تقارير نشرة الاخبار
14:42
الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
0
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
0
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
0
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
الأكثر قراءة
1
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
2
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
3
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
4
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
5
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
6
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
7
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
8
أخبار لبنان
07:00
الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد
أخبار لبنان
07:00
الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد
