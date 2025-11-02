الأخبار
الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية
أخبار دولية
2025-11-02 | 09:50
الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية
وقّعت الفيليبين اتفاقية مع كندا الأحد تسمح لقوات كل من الدولتين بدخول أراضي الأخرى، وهي الأحدث في سلسلة اتفاقات تهدف إلى مواجهة طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
في العام الماضي، بدأت البحرية الكندية المشاركة في دوريات بحرية مشتركة في المنطقة مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفيليبين. وسيسمح الاتفاق الموقع الأحد للقوات الكندية بالمشاركة في تدريبات برية مشتركة.
وتتكرر الاحتكاكات بين سفن فيليبينية وصينية في هذا الممر المائي الحيوي الذي تطالب بكين بالسيادة الكاملة عليه تقريبا، على الرغم من صدور حكم قضائي دولي يفنّد ادعاءاتها ويعتبر أن لا أساس لها.
وأكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي أن الاتفاق سيعزز العلاقات مع الجيش الفيليبيني، وسيعطي زخما لاستراتيجية أوتاوا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تدعو إلى "وجود متقدم في المنطقة".
وتعتزم كندا المشاركة في مناورات "باليكاتان" العسكرية السنوية في الأرخبيل في ربيع العام المقبل.
والشهر الماضي، اتهمت الفيليبين سفينة صينية بالاصطدام عمدا بإحدى سفنها الحكومية في بحر الصين الجنوبي، قرب جزيرة ثيتو، وهي جزء من جزر سبراتلي، حيث تحاول بكين منذ سنوات تأكيد سيادتها.
