ترامب: العائلة المالكة البريطانية عانت "أمرًا فظيعًا" بسبب ضغوط فضيحة إبستين

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد عن أنه يشعر بالأسف الشديد إزاء العائلة المالكة البريطانية بعد أن جرد الملك تشارلز شقيقه آندرو من لقب أمير وسط ضغوط متزايدة بشأن علاقات آندرو مع الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.



وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد سؤاله عن تصرف تشارلز: "ما حدث للعائلة البريطانية المالكة أمر فظيع. كان وضعًا مأساويًا ومؤسفًا للغاية. أعني، أشعر بالأسف الشديد للعائلة".



وأعلن قصر بكنغهام يوم الخميس أن تشارلز جرد آندرو، البالغ من العمر 65 عامًا، من لقب أمير وأجبره على مغادرة منزله في وندسور، وذلك في مسعى لإبقاء العائلة المالكة بمنأى عنه بسبب صلاته بفضيحة إبستين.