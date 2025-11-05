ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين بتحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي إلى هاواي، وفق ما أفاد حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير.



وقال بيشير في مؤتمر صحافي: "في الوقت الحالي، نعتقد أن هناك ثلاثة قتلى على الأقل. أعتقد أن هذا العدد سيرتفع. هناك 11 مصابًا على الأقل، بعضهم في حال خطرة وقد نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج".





