ضربات أوكرانية تقطع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في روسيا

أعلنت السلطات المحلية الروسية أنّ ضربات أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف شخص في مناطق حدودية عدة.وكشف حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنّ "شبكات الكهرباء والتدفئة تعرّضت لأضرار جسيمة" في مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.وأعلن على تلغرام أنّ "شوارع عدة تواجه مشكلات في التيار الكهربائي... وأكثر من 20 ألف ساكن بلا كهرباء".وفي منطقة كورسك بغرب البلاد، أعلن الحاكم ألكسندر خنشتاين أنّ "حريقا اندلع في محطة للطاقة في قرية كورينيفو" ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشر بلدات.وفي الجنوب، أشار حاكم منطقة فورونيج ألكسندر غوسيف إلى اندلاع حريق في منشأة للتدفئة.من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّها أسقطت 44 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك الحدودية.يأتي ذلك غداة ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، ما اضطر السلطات الأوكرانية إلى العمل لإعادة التيار الكهربائي والتدفئة بعدما أعلنت الشركة الوطنية للطاقة أنّ قدرتها الإنتاجية تراجعت إلى "الصفر" الأحد.وتسببت تلك الهجمات في أضرار كبيرة بمحطات الطاقة الأوكرانية وأدّت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّ روسيا أطلقت 69 طائرة مسيّرة على منشآت الطاقة في أنحاء البلاد خلال الليل، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الأوكرانية أسقطت 34 منها.