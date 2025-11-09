الأخبار
ضربات أوكرانية تقطع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في روسيا
أخبار دولية
2025-11-09 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ضربات أوكرانية تقطع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص في روسيا
أعلنت السلطات المحلية الروسية أنّ ضربات أوكرانية استهدفت منشآت للطاقة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 ألف شخص في مناطق حدودية عدة.
وكشف حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنّ "شبكات الكهرباء والتدفئة تعرّضت لأضرار جسيمة" في مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
وأعلن على تلغرام أنّ "شوارع عدة تواجه مشكلات في التيار الكهربائي... وأكثر من 20 ألف ساكن بلا كهرباء".
وفي منطقة كورسك بغرب البلاد، أعلن الحاكم ألكسندر خنشتاين أنّ "حريقا اندلع في محطة للطاقة في قرية كورينيفو" ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشر بلدات.
وفي الجنوب، أشار حاكم منطقة فورونيج ألكسندر غوسيف إلى اندلاع حريق في منشأة للتدفئة.
من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّها أسقطت 44 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك الحدودية.
يأتي ذلك غداة ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، ما اضطر السلطات الأوكرانية إلى العمل لإعادة التيار الكهربائي والتدفئة بعدما أعلنت الشركة الوطنية للطاقة أنّ قدرتها الإنتاجية تراجعت إلى "الصفر" الأحد.
وتسببت تلك الهجمات في أضرار كبيرة بمحطات الطاقة الأوكرانية وأدّت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّ روسيا أطلقت 69 طائرة مسيّرة على منشآت الطاقة في أنحاء البلاد خلال الليل، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الأوكرانية أسقطت 34 منها.
أخبار دولية
ضربات أوكرانية
الكهرباء
روسيا
التالي
السعودية تعدم شخصين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية
موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
السابق
