ترامب: أميركا ستوقف الهجرة من "دول العالم الثالث" بشكل دائم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.وكتب ترامب أيضا على منصة تروث سوشيال أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية "لغير المواطنين"، مشيرًا إلى أنه "سيقوم بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون السلم الداخلي، وترحيل أي أجنبي يشكل عبئا عاما أو خطرا أمنيا أو غير متوافق مع الحضارة الغربية".وجاءت تصريحات ترامب عقب مقتل واحدة من عناصر الحرس الوطني بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض أمس الخميس. وقال المحققون إن مطلق النار مواطن أفغاني.