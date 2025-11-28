رئيس وزراء المجر يبحث مع بوتين إمدادات الطاقة وحرب أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت لاحق من اليوم لمناقشة إمدادات النفط والغاز للمجر وكذلك جهود السلام في أوكرانيا.



وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها.